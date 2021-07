VIDEO FV, Crioterapia-social per i giocatori viola

Al termine dell'allenamento odierno, alcuni giocatori viola si sono sottosporti alla classica seduta di crioterapia presso il torrente Avisio, che si trova a pochi metri dal centro sportivo Benatti. Per i giocatori di Italiano (tra i primi ad arrivare ci sono stati Igor, Duncan e Venuti) è il primo momento per riprendere in mano il cellulare dopo due ore di allenamento e immergersi nel mondo delle chat e dei social. Ecco il video di FV: