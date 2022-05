VIDEO FV, Borja Valero: "C'è speranza per Odriozola"

Presente alla Notte Bianca di via Gioberti a Firenze, l'ex centrocampista viola e ora commentatore per Dazn Borja Valero ha parlato ai media presenti, tra cui Firenzeviola.it. Ecco le sue parole: "L'addio di Odriozola? Lui è di proprietà del Real e fa bene a volersi misurare con quella realtà, ma sappiamo che nel calcio le cose girano da un giorno all'altro. Se poi non avesse tante chances di giocare vedremo cosa farà in futuro. Lui è stato bene qua, conosce bene il calcio: secondo me una piccola speranza c'è ancora che possa restare. Il Pisa in Serie A? Sarebbe bello vedere di nuovo il derby tra viola e nerazzurri. Torreira? Sarà un riscatto complicata ma sarà la direzione sportiva a dover fare di tutto per tenerlo: ha fatto una grande annata, quando è mancato si è fatto sentire. Amrabat? E' cresciuto molto nelle ultime gare, penso potrà avere il suo spazio".

Per le altre parole guarda i video qua sotto!