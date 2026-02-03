Dagli inviati Antognoni: "Casarin tra gli arbitri più importanti ma doveva essere più severo con Martina"

La bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato a margine della presentazione del libro "Vita e pensieri di un arbitro" di Paolo Casarin organizzato al Museo del calcio da Giandomenico e Piefrancesco Salvetti: "Casarin è stato uno degli arbitri più importanti che veniva mandato a dirigere le partite più importanti - dice Antognoni - A me capitò nella gara in cui ho avuto lo scontro con Martina e sono qui per questo, anche se è un brutto ricordo. Non ricordo nulla di quello che accadde, forse doveva essere più severo nei confronti di Martini, l'ultima cosa che posso imputargli è questa"

Che differenza c'è tra gli arbitri di allora e quelli di oggi? "Paragone difficile perché gli arbitri di allora erano più rispettati anche da noi, c'era un rapporto amichevole per non farli andare in difficoltà senza il nostro appoggio. Oggi è tutto diverso perché prevale la tecnologia. Nell'81-82 magari avrebbe aiutato anche loro, magari sul fuorigioco che ai miei tempi si faceva di più. Var? Si va più forte e più veloce, ce n'è bisogno".

Che può dire sui giovani italiani? "La speranza è che giochino di più".