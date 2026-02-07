Dagli inviati La Curva canta "Fuori le palle" ai giocatori dopo il 2-2 col Torino

Stavolta niente applausi per la Fiorentina che prende l'ennesimo gol nel recupero e da calcio da fermo. Al termine della sfida pareggiata 2-2 con il Torino i giocatori sono andati sotto la curva che però gli ha cantato "Fuori le palle". Un messaggio per i viola che hanno chiuso la sfida con il capo chino e molto delusi per una vittoria sfumata solo all'ultimo minuto.