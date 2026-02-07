Dagli inviati Baroni soddisfatto: "Un punto importante: la squadra ha voluto il pari fino alla fine"

Marco Baroni, allenatore del Torino, ha commentato così dalla sala stampa dello stadio Franchi il pareggio per 2-2 ottenuto contro la Fiorentina: “Abbiamo passato una settimana intensa prima del Lecce, siamo stati insieme sempre per migliorarci e per creare identità. E’ cambiato qualcosa e si vede. Abbiamo passato un momento di grande emergenza, perdendo ben dieci giocatori. Complimenti ai ragazzi che oggi hanno dato tutto. Era una gara importante e la squadra l’ha voluta pareggiare fino alla fine”.

L’atteggiamento viola nel finale vi ha aiutato?

“Abbiamo commesso un errore sul 2-1, regalando una palla in uscita. Io mi aspettavo questa Viola: i giocatori restano forti, nonostante questa classifica. I cambi nostri sono stati importanti ma non potevo farli prima. La squadra ha voluto riprendere la partita, creando tante occasioni. E’ un punto importante quello di oggi, faccio i complimenti ai ragazzi”.

Che effetto le fa vedere la Fiorentina così in basso?

"Non voglio dire nulla... io credo che la Fiorentina possa salvarsi perché è una squada forte, Vanoli sta facendo bene. Sarà dura ma sarà dura anche per noi: c'è da lavorare. La Viola ha tutte le possibilità per uscire fuori da questa situazione".