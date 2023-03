VALLESI, Quest'anno vorrei vincere la Conference League

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Paolo Vallesi, cantautore di nota fede viola, ha parlato ai media presenti al convegno sulla “Digital Cup”, a Coverciano, che si disputerà oggi pomeriggio alle ore 15:00 tra la Nazionale italiana comunicazione digitale e la Nazionale italiana cantanti: “Da musicista reputo il digitale una rivoluzione che per alcuni versi è stata positiva, per altri negativa perché ha reso la musica non retribuita da nessuno. Che infatti è stata rimossa dai social, almeno quella italiana”.

Che partita si aspetta, sabato, tra Inter e Fiorentina?

“Io ho sopportato male queste due settimane senza calcio, ma ora ci aspetta un aprile pieno di gare. La squadra viola è aperta su tre fronti e mai come adesso possiamo andare a Milano per giocarcela”.

La sosta ha fatto male alla squadra dopo il periodo positivo?

“Ora c’è il torneo di tennis di Miami che è costantemente interrotto per pioggia. Mi viene in mente Sinner che nonostante questi disagi continua a giocare bene. Per la Fiorentina vedremo sabato”.

Preferirebbe da tifoso vincere la Coppa Italia o la Conference?

“La seconda, perché un trofeo internazionale non l’abbiamo mai vinto. Il mio ricordo della Coppa Italia è di quando aspettai allo stadio la squadra che tornava da Bergamo. E vissi tante emozioni fino alle 2 di notte”.

Cosa pensa di questa diatriba sul Franchi?

“Io abito a 300 metri dal Franchi, quindi da una parte mi spaventano i cantieri per quattro anni, dall’altra se l’area verrà riqualificata sarà un vantaggio”.