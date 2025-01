V. PARK, Presentata la 2ª Coppa David. Le parole di Ferrari

Fonte: dall'inviata Virginia Bicchi

Nuova iniziativa con le scuole fiorentine al Viola Park. Alla presenza delle autorità del Comune di Bagno a Ripoli e Firenze, oltre a quella del direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, è stata presentata la prossima Coppa David, torneo di calcio organizzato tra le scuole fiorentine. Insieme alle foto di rito e alla spiegazione delle novità della seconda edizione, Ferrari ha spiegato il punto di vista della Fiorentina: "Da un po’ di tempo stiamo facendo attività con le scuole e le università e da quando abbiamo il ViolaPark è più facile. L’anno scorso abbiamo fatto la fine del torneo universitario, la Facol Cup, e da quest’anno siamo felicissimi di accogliere anche la finale di questo torneo. Sono momenti per stare insieme anche ai tifosi e conoscerli, e magari anche non tifosi che vengono a scoprire il ViolaPark e magari anche a diventare nuovi tifosi viola. Grazie a tutti voi che siete qua, in bocca al lupo e complimenti per l’iniziativa".

Poi ha parlato il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti: "Ringrazio la Fiorentina che ci e vi ospita. Questa è una bellissima iniziativa: ringrazio Giovani e tutti coloro che organizzano un'iniziativa che fa della sana competizione sportiva la sostanza di questo torneo: c’è il protagonismo dei giovani e le eccellenze del territorio come le scuole del nostro. Non è facile trovare delle associazioni che sanno dialogare con e tra giovani. Confermarsi non è semplice, ma in questo caso si sta addirittura facendo un salto di qualità: questo tipo di attenzione e coinvolgimento non è assolutamente scontato. L'amministrazione è attenta e vicina e avere la finale sul territorio di Bagno a Ripoli è un onore per noi".