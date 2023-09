V. PARK, Le "gabbie" all'ingresso uno dei problemi risolti

Fonte: Giacomo A. Galassi

© foto di Claudio Giovannini

La costruzione di "gabbie" all'ingresso di quella che sarà la biglietteria dei due nuovi mini-stadi è stato uno degli ultimi passaggi richiesti alla Fiorentina per poter dare il via libera all'apertura al pubblico del Viola Park, ma ha complicato un po' i piani del club viola.

Una situazione risolta con la costruzione di barriere in ferro all'entrata che però ha lasciato perplesso il club per due motivi: primo perché è stato richiesto per mettere in sicurezza un impianto che vedrà solo partite del femminile, della Primavera e degli altri settori giovanili, quindi partite senza particolari tensioni, secondo perché in praticamente nessun impianto di questo genere in Italia era stata richiesta un'applicazione così. Tutto comunque risolto, per ora, in attesa che arrivi il definitivo via libera atteso entro inizio ottobre.