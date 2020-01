USCITE, Club lavora per Boateng e altri tre giocatori

Se sul fronte entrate in questi minuti non ci sono novità significative da registrare in questi minuti dell'ultimo giorno di calciomercato a Milano, discorso diverso invece per quanto concerne le uscite. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, la Fiorentina è attualmente al lavoro su quattro giocatori in uscita. Se per il trasferimento di Kevin-Prince Boateng al Besiktas sembra tutto ben avviato, rimane però anche da capire cosa sarà dei due francesi Valentin Eysseric e Cyril Thereau, ma anche dell'esterno serbo Aleksa Terzic. Al momento, però, non sembrano esserci situazioni calde per nessuno di questi.