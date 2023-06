UNDER16, Viola batte il Parma 3-0 e approda in finale

Fonte: dai nostri inviati Ludovico Mauro e Mirko Giogli

La Fiorentina vince contro il Parma per 3-0 e approda così in finale scudetto. Il primo gol è firmato da Biagioni con un tapin dopo una punzione porta in vantaggio la squadra di Capparella; successivamente raddoppia Sturli che è il primo ad avventarsi su una palla rimasta in area; il punto esclamativo lo mette Atzeni con un gran tiro sul secondo palo che si infila alle spalle del portiere del Parma. Ad attendere i viola in finale, lunedì 26 giugno allo stadio "Riviera delle Palme" di San Benedetto del Tronto alle ore 20, ci sarà la Roma che questa mattina ha battuto il Milan.