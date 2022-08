TWENTE-FIORENTINA 0-0, VIOLA AI GIRONI DI CONFERENCE!

97'- È FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! La Fiorentina accede ai gironi di Conference grazie al 2-1 dell'andata! Sarà il sorteggio di Istanbul a dirci quale sarà il percorso viola, ma intanto è il momento di esultare!

96' - SAN PIETRO TERRACCIANO! All'ultimo secondo è il portiere viola a tenere a galla la Fiorentina parando un colpo di testa di Zerrouki. Clamoroso!

95' - Errore clamoroso da parte di Jovic! Nizo recupera palla in seguito ad un errore di Zerrouki, poi lancia Jovic che a tu per tu con Unnerstall non calcia in porta.

93' - Doppio cambio finale per la Fiorentina: escono Bonaventura e Ikoné ed entrano Quarta e Benassi. Si copre Italiano per questi minuti finali in 10 contro 11.

92' - ESPULSO IGOR! Clamoroso. L'arbitro ammonisce per la seconda il brasiliano per perdita di tempo ma in realtà a prendere tempo era Terracciano. Minuti finali di grande sofferenza.

90' - Saranno 6 i minuti di recupero.

89' - Esce Vlap ed entra Steijn: ultimo cambio per il Twente.

86' - PALO DI MANDRAGORA! Jovic prende palla al limite dell'area servito da Ikoné e con uno scavetto delizioso serve al centro dell'area Mandragora: il centrocampista viola colpisce la palla in rovesciata ma la palla va a sbattere contro il legno prima di tornare in gioco.

83' - Ammonito anche Igor tra le fila dei viola per fallo a centrocampo.

82' - Doppio cambio tra le fila del Twente: escono Sadilek e Hilgers ed entrano Ugalde e Bruns.

78' - Succede di tutto ad Enschede. Un fumogeno è partito dal settore ospite occupato dai tifosi della Fiorentina verso il settore sottostante provocando la rabbia dei tifosi di casa. Dalla tribuna olandese è poi piovuto di tutto all'indirizzo della panchina viola ma anche in tribuna stampa all'indirizzo dei match analist della Fiorentina sfiorati da un oggetto. Il gioco è fermo da circa due minuti.

76' - Ammonito Gollini dalla panchina per proteste all'indirizzo del quarto uomo. Ammonito anche Hilgers tra le fila del Twente.

75' - Clamorosa occasione per la Fiorentina! Contropiede perfetto da parte di Nico Gonzalez che poi serve Ikoné a tu per tu col portiere: parata bellissima di Unnerstall in calcio d'angolo.

72' - Doppio cambio per la Fiorentina: escono Cabral per Jovic e Sottil per Nico Gonzalez.

68' - Bella parata di Terracciano sul tiro da destra ad opera di Tzolis che prima punta Venuti e poi calcia con il portiere viola che devia in angolo.

67' - Doppio cambio operato da Jans in attacco: escono Misidjan e Cerny in favore di Tzoulis e Rots.

66' - Bel contropiede di Cabral che poi serve col tacco Sottil: la palla finisce tra i piedi di Bonaventura che non riesce a concretizzare l'azione offensiva.

63' - Terzo ammonito tra le fila del Twente: questa volta è Zerrouki che atterra malamente Biraghi e si prende il giallo.

60' - Primo cambio per la Fiorentina: esce Maleh per Mandragora. Non buona la prestazione dell'italo-marocchino alla quarta partita da titolare da inizio stagione.



58' - Ammonito Sadilek tra le fila del Twente per un fallo su Venuti: è il secondo tra gli olandesi ad essere punito con un cartellino.

56' - Si accende la partita dopo un fallo commesso da Sadilek su Bonaventura: il centrocampista viola ha poi colpito Van Wolfsvinkel che va a terra senza però che l'arbitro prenda decisioni disciplinari per i giocatori coinvolti.

55' - Un rilancio dalla difesa permette a Ikoné di trovarsi con Unnerstall davanti sulla trequarti, in un primo momento il francese sembra superarlo ma poi con un tocco dubbio il portiere del Twente riesce a fermarlo. Azione molto pericolosa in favore dei viola.

52' - Contropiede del Twente che trova il liscio di Venuti che permette a Misidjan di entrare in area e servire Cerny che calcia a colpo sicuro ma trova la deviazione provvidenziale sulla riga da parte di Igor.

51 ' - Fiorentina che organizza bene il gioco verso la sinistra permettendo a Sottil di andare al tiro in diagonale: occasionissima per i viola che vengono fermati solo dal portiere Unnerstall.

49' - Scappa via Sottil come un motorino sulla sinistra e poi viene contrastato al momento del cross: corner per i viola che non porta ad azioni pericolose.

47' - Prima azione offensiva per il Twente con Misidjan che scappa in area ma poi calcia debolmente in direzione di un sicuro Terracciano.

45' - Riprende la partita!

---------------------------------------------------------------

48' - Finisce qui il primo tempo.

45' - Cabral prende palla e scappa via verso la metà campo con Propper lo stende prendendosi un sacrosanto giallo. Prima ammonizione per gli olandesi.

44' - Ammonito anche Maleh per aver disturbato la ripresa del gioco dopo un fallo commesso dallo stesso giocatore italo-marocchino.

41' - Si sveglia Sottil sulla sinistra: serpentina mancina che lo porta all'interno dell'area di rigore prima di un tiro che viene sparato addosso di Unnerstall, capace di deviare in angolo. Sul corner è Cabral che colpisce troppo bene di testa trovando di nuovo la parata sicura di Unnerstall.

38' - Bella punizione di Sottil dalla destra con la palla che, favorita da una deviazione, impegna Unnesrtal che devia bene alla sua sinistra. Nell'azione successiva, un disimpegno errato di Maleh favorisce Cerny che fa arrivare la palla a Zerrouki il cui tiro viene parato bene da Terracciano.

34' - Il Twente preme e trova la possibilità di calciare un calcio d'angolo da destra ma Van Wolfswinkel non riesce a impattare la sfera con Maleh che può spazzare in fallo laterale.

30' - Il primo ammonito della partita è viola: si tratta di Ikonè che ha atterrato Misidjan sulla trequarti della Fiorentina. Qualche ululato oltre a tanti fischi all'indirizzo dell'attaccante francese.

29' - Terracciano libera con i pugni un cross velenoso al centro dell'area di rigore viola: sulla ribattuta arriva Cerny che al volo per calcia ampiamente a lato.

28' - Non è ancora entrato in partita Sottil che è seguito a vista da Brenet. Tanti i palloni persi in quel settore di campo dall'esterno viola.

25' - Bonaventura conquista una buona punizione sulla trequarti del Twente ma il lancio di Amrabat non trova seguito.

23' - Corner dalla sinistra per il Twente dopo un intervento in area di Amrabat: ancora Cabral spazza. Sul capovolgimento di fronte, Bonaventura ha lanciato Ikonè che è scappato servendo poi Cabral che però viene anticipato in angolo.

18' - Primo squillo della Fiorentina con Ikoné che scappa sulla destra e va al cross senza però trovare la deviazione vincente di Maleh.

17' - Clamoroso salvataggio sulla linea da parte di Cabral! Vlap prende palla dopo un paio di rimpalli e calcia a botta sicura. Terracciano sarebbe battuto ma il brasiliano sulla riga spazza la palla lontano dalla porta.

16' - Misidjan semina il panico a sinistra andando affrontare ancora una volta Milenkovic e si conquista un'ottima punizione all'altezza del vertice dell'area viola: si incarica del tiro Vlap con la palla che finisce in angolo.

14' - Il Twente prova a sfruttare gli attacchi dalla sinistra con Cerny ma Milenkovic fa buona guardia con un anticipo in area precisissimo e molto utile per alleggerire il buon momento degli olandesi.

11' - La Fiorentina sembra aver preso un po' le misure dopo l'iniziale sfogo del Twente che comunque non ha prodotto azioni degne di nota.

7' - Molto attivo sulla sinistra olandese Misidjan che prova ad andare al cross basso ma Terracciano para senza problemi. Poco dopo brivido davanti all'area viola dove Amrabat ha rischiato di perdere una palla sanguinosa poi recuperandola e spedendola fuori.

5' - Il pallino del gioco è in mano ai padroni di casa che provano ad alzare il ritmo della sfida mentre i viola non hanno fretta quando riprendono palla.

2' - Il Twente prova a partire forte ma il primo angolo da sinistra è per la Fiorentina. Non ci arriva Cabral e la difesa olandese alleggerisce in avanti.

1' - PARTITI! La Fiorentina batte il calcio d'inizio di questa sfida fondamentale per i viola!

18:55 - Un saluto ai lettori e le lettrici di FirenzeViola.it, bentrovati alla diretta testuale di Twente-Fiorentina, gara valida per i preliminari di ritorno di Conference League il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 19.

Queste le formazioni ufficiali del match:

TWENTE (4-3-3): Unnerstall; Brenet, Hilgers, Propper, Smal; Zerrouki, Vlap, Sadilek; Cerny, Van Wolfswinkel, Misidjan

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Bonaventura, Maleh; Ikone, Cabral, Sottil