TOCI, Vittoria di sacrificio. Moena mi è servita tanto

Il match winner della gara Primavera Eljon Toci ha parlato così nel post partita ai media presenti, tra cui FirenzeViola: "Partita difficile. Abbiamo giocato 4 partite in dieci giorni, eravamo un po' stanchi oggi. Serviva sacrificio, volontà e noi ce l'abbiamo messo. Loro fisicamente sono molto forti, ma siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Il mio obiettivo principale è quello di migliorare, alzando sempre l'asticella. La nostra è una squadra formata da molti giovanissimi, siamo un bel gruppo. Ho fatto il ritiro con la prima squadra e al mercato non pensavo, erano solo voci. A me basta migliorarmi. Il ritiro di Moena mi ha arricchito molto, anche a livello fisico, solo standoci capisci cosa vuol dire arrivare in prima squadra. L'obiettivo di tutti noi è arrivare in prima, però c'è tanto da lavorare".