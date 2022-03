TOCI, 10 gol, che sorpresa. Ma do sempre l'anima

Al termine del successo per 3-1 contro il Milan, ha preso la parola l'attaccante della Fiorentina Primavera Eljon Toci, autore del gol del momentaneo 1-0. Ecco le sue parole: "Sono molto felice per la convocazione in Under-21 ma soprattutto della vittoria di oggi, che ci porta a quattro successi di seguito. Sono orgoglioso di essere il centravanti di questa squadra ma è merito di tutto: so come lavora questa squadra e io per ripagare i miei compagni do sempe l'anima in campo. I miei dieci gol? Sono sorpreso in effetti perché passare dal non giocare mai a fare dieci gol a marzo è tanta roba... però l'obiettivo mio era quello di dare il massimo. La classifica cannonieri e il secondo posto? Un po' guardo quello che fanno le altre punte, vediamo che succede. Sì sappiamo di valere quel posto ma sentiamo anche il fiato sul collo: sappiamo che al minimo errore ti saltano addosso ma questo ci aiuta ancora di più a maturare".