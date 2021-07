Nella conferenza stampa di stamani, l'attaccante viola Riccardo Sottil ha così ricordato Fiorentina-Napoli 3-4 del 2019: "Ricorderò per sempre quella gara perché era la mia prima volta da titolare in maglia viola ed era il primo match dell'era Commisso. Posso dire che daremo il massimo ogni domenica, non posso promettere altro".