Dagli inviati Sorpresa al Viola Park: c'è Sebastien Frey. Tante foto e firme con i tifosi

L'entusiasmo delle centinaia di tifosi accorsi oggi al Viola Park per la seduta a porte aperte della Fiorentina - l'ultima della settimana prima della prima amichevole domani con la Primavera - non si placa anche per la sorpresa spuntata all'improvviso: tra i presenti c'è anche Sebastien Frey, ex portiere viola. Al suo arrivo, il francese è stato assalito dai bambini presenti al Barberino Outlet Village chiedendogli foto e autografi, a cui Frey si è prestato con il sorriso prima di andare a seguire l'ultima parte dell'allenamento dei ragazzi agli ordini di Pioli.