SINDACO CAMPI, Iniziato ufficialmente il percorso

Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio, ha parlato ai media presenti alla consegna della lettera contenente la manifestazione d'interessi della Fiorentina nei confronti del suo Comune, per i terreni di via Allende opzionati qualche tempo fa: "Quello che succede oggi è conseguenza del nostro ultimo incontro, in cui avevamo trovato l'iter amministrativo che seguiva l'acquisto dei terreni. Oggi comincia il percorso urbanistico, burocratico e amministrativo. La road map la stiamo affinando, oggi era importante avere il primo dato ufficiale, la manifestazione d'interesse della Fiorentina nei confronti dell'amministrazione comunale che ancora mancava. I tempi li appureremo strada facendo, ma adesso il Comune ha un punto di partenza per iniziare a lavorare in modo chiaro e trasparente con anche la Regione e tutti i soggetti interessati. Rimango realista, si va con i piedi di piombo e un passo alla volta. Sono comunque tutti passi importanti e spero portino a quello che si prefigge il club per sé e per i propri tifosi, questo è ciò che li muove a quanto mi sembra. Il Consiglio Comunale di oggi ha a che fare con parte di quei terreni, ed anche quello è un segnale importante, ma più in generale è la visione della città per i prossimi anni".

Tra fine giugno e inizio luglio ci sarà un incontro tra sindaci dell'area metropolitana. Occasione per parlare di stadio?

"Spero sia occasione per parlare del futuro dell'area metropolitana, vasta. Un'idea di Governo e prospettiva del futuro non si restringe né alle cinte murarie fiorentine né all'ex provincia. Noi ci affacciamo ad esempio sull'area pratese che è altrettanto importante. Se se ne potrà parlare mi farà piacere".