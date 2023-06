SEMIOLI, Fiorentina, ora metti la ciliegina sulla torta

Fonte: dagli inviati Luciana Magistrato e Mattia Carletti

L'ex viola Franco Semioli ha parlato dall'evento 'Grazie Cesare' a Fiesole per ricordare la sua Fiorentina. Queste le sue parole raccolte da Firenzeviola.it: "Ci sono tanti ricordi, poi ora che ho rivisto i miei ex compagni mi sono tornate in mente immagini indelebili. Vedersi oggi è bellissimo. Far ricordare le emozioni che abbiamo vissuto è tra le cose più belle".

La finale di Conference contro il West Ham?

"Devo essere sincero: è una gran bella Fiorentina, finalmente si vede una squadra competitiva che sta facendo sognare una città che ha sofferto per tanto tempo. Firenze merita palcoscenici importanti, speriamo che domani sia la ciliegina sulla torta".

Che festa sarebbe?

"Sarebbe incredibile, una festa meritata. Arrivare in due finali non è facile, così come vincere. Italiano ha fatto un gran lavoro e spero che si possa festeggiare".

Cosa le piace di Italiano?

"Ha una rosa importante e competitiva, è stato bravo a tenere tutti sull'attenti. Ha gran parte del merito di questa situazione".

Chi ricorda Semioli?

"Davanti sono tutti bravi. Io ho un debole per Bonaventura che anche con l'Inter è stato tra i migliori. Ma Nico, Ikoné e gli altri sono tutti giocatori forti".