SEDUTA A PORTE APERTE: RIVIVI IL LIVE DEL POMERIGGIO AL FRANCHI!

Fonte: dai nostri inviati Luciana Magistrato e Ludovico Mauro

20:25 - Termina qui l'allenamento a porte aperte della Fiorentina. Si chiude anche il LIVE di FirenzeViola.it, vi rimandiamo come sempre alle nostre pagine!

20:17 - Entrano in campo i bimbi, partono i fuochi d’artificio sotto la Fiesole con anche l’inno di sottofondo e un ampio applauso ai giocatori

20:14 - Lancio di palloni verso la Maratona tra l'entusiasmo generale.

20:12 - Grandi cori per Italiano, così come per la squadra “Grazie ragazzi”.

20:08 - Termina qui la partitella, i calciatori viola chiudono con calci piazzati, punizinioni, tiri dal limite con controllo e conclusione.

20:05 - Cori da parte dei tifosi presenti indirizzati all'Inter "Chi non salta nerazzurro è", poi "Torneremo grandi ancor...": l'ambiente si carica in vista di mercoledì.

20:02 - Finora Jovic molto bene, diversi gol anche belli, uno all'incrocio e uno a pallonetto da fuori. Applausi anche per Cabral a un gol, così come per la doppietta di Nico

20:00 - Terzo spezzone della partitella: al posto di Dodo entra Castrovilli.

19:49 - Castrovilli, nel frattempo, sta svolgendo assieme al preparatore un po’ di ripetute.

19:41 - Finisce il primo spezzone: Bianco entra al posto di Amrabat.

19:33 - Classica partitella finale per la squadra di Italiano: Bianco si allena a parte, unico a non prenderne parte. Queste le formazioni: nei blu Biraghi, Amrabat, Terzic, Cabral, Nico e Milenkovic; nei rossi Dodo, Ikone, Bonaventura, Brekalo, Ranieri, Jovic.

19:19 - Squadra al momento divisa in due gruppi di lavoro.

19:17 - Torello in mezzo al campo, mentre si scalda il pubblico sugli spalti al coro "chi non salta nerazzurro è".

19:15 - Inizia quindi la seduta odierna della squadra sul campo del Franchi.

19:10 - Ecco la squadra che entra in campo in questo momento tra entusiasmo e cori dei tifosi presenti (vedi il video qui sotto).

19:05 - Si continua a riempire la maratona del Franchi. I tifosi saranno circa 2 mila in questo momento.

18:52 - Sugli spalti del Franchi, è arrivato anche il sindaco Dario Nardella (vedi foto in calce).

18:50 - Piano piano si riempe anche la maratona. Sono circa un migliaio per il momento i tifosi viola che hanno raggiunto il Franchi e assisteranno alla seduta.

18:45 - Scendono in campo i portieri, molto applauditi dal pubblico presente. Intanto i preparatori stanno sistemando gli attrezzi per l’allenamento.

18:43 - Si respira aria di finale al Franchi. Sui pannelli intorno al campo scorrono le scritte "Firenze carica, la vostra voce la nostra forza, uniti per vincere, grazie ragazzi".

18:40 - Un saluto a tutti i lettori di FirenzeViola.it, benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento a porte aperte che la Fiorentina sosterrà quest'oggi allo stadio Artemio Franchi in previsione della finale di Coppa Italia di mercoledì contro l'Inter.