SARRI (S.STAMPA), Mossa Jack per tritarci ma lo eravamo già

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sconfitto per 2-1 in rimonta dalla Fiorentina, al termine del match del Franchi ha preso la parola in sala stampa il tecnico della Lazio Maurizio Sarri. Queste le sue dichiarazioni: “Stasera abbiamo delle attenuanti, anche se non degli alibi. Non ci ha scosso un vantaggio immeritato, non ci ha scosso il gol del pari, non ci ha scosso nemmeno un rigore sbagliato. Certo, abbiamo delle responsabilità e temevo che potessimo arrivare a una sfida come questa dopo le tante gare che abbiamo fatto. Siamo scesi in campo con giocatori influenzati e che dovevano tirare il fiato”.

Sulla partita: “Ho visto una squadra che quando voleva palleggiare sbagliava molto: abbiamo perso palla sul gol del pari in 4 vs 3. Eravamo a metà strada in tutte le cose che facevamo oggi”.

Sull’altalena di risultati stagionali: “Ho sempre detto che questa squadra è a rischio, a livello di forza mentale”.

Sullo schieramento della Fiorentina: “Era un tentativo di velocizzare il gioco quello di mettere Bonaventura in quella posizione di campo. Era una mossa per tritarci ma eravamo già tritati noi da soli...”