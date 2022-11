ROGGI A FV, Nico non fingeva. Su Italiano...

L'ex difensore viola Moreno Roggi, direttamente dallo stadio Castellani, dove si giocherà una partita di beneficenza per la guerra in Ucraina fra nazionale cantanti e "Shalom", ha parlato in esclusiva ai microfoni di FirenzeViola.it: "È una motivazione bellissima. Non è la prima volta, nel 2016 siamo venuti per altri scopi. Adesso c'è questa guerra bruttissima e noi siamo qui solo per due parole: pace e ricostruzione".

Come vede la situazione legata a Nico Gonzalez? L'argentino è tornato oggi dal Qatar infortunato...

"A quanto pare Gonzalez non fingeva. Anche nelle altre squadre ha sempre avuto dei problemi muscolari. In questa stagione ha giocato poco, ma non ha giocato nemmeno in nazionale quindi è in buona fede".

Cosa ne pensa della svolta tattica di Italiano?

"Italiano è sicuramente uno dei migliori allenatori in circolazione. La Fiorentina ha fatto bene a prenderlo, ora ci vuole fiducia e tempo".

A gennaio dovrebbero rientrare Castrovilli, Sottil e anche Gonzalez...

"Da loro mi aspetto che possano essere tre acquisti per una squadra già in crescita. La società poi potrebbe operare sul mercato".

Secondo lei Spalletti ha già ipotecato lo scudetto?

"Mi sento dire di si. Il Napoli sta giocando bene e Spalletti è l'allenatore più esperto fra le squadre lì avanti".

Sull'Empoli: "Sono sicuro che si salveranno alla grande, hanno un'ottima società e un grande allenatore".

La sua favorita al Mondiale?

"Non ce l'ho, quando l'Italia non gioca non seguo in modo approfondito le altre squadre".