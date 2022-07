RAVANELLI, Jovic, che colpo. Italiano è il top

Fabrizio Ravanelli ha parlato così ai media presenti tra cui FirenzeViola.it, a margine Premio Fair Play Menarini, vinto dall'ex attaccante della Juventus: "Squadre come Inter e Roma si sono mosse molto bene sul mercato, ora è il momento della Juve che cerca di chiudere dei colpi importantissimi come Pogba e Di Maria: hanno quel carisma che ti porta qualcosa in più anche in ottica Champions League".

Sulla Juve dice: "Allegri è la persona giusta, non si può dimenticare quello che ha fatto. Anche l'anno scorso ha giocato con tanti infortunati, non aveva una squadra omogenea e secondo me ha fatto un lavoro importante. Quest'anno avrà una squadra all'altezza della situazione e riporterà la Juve a vincere il campionato".

Su Vlahovic: "Credo sia uno dei giocatori più importanti nel suo ruolo al mondo. Era il punto di riferimento alla Fiorentina, alla Juventus ci sono anche altri compiti e spesse volte ci sono anche molte più responsabilità. Alla lunga farà tanti gol e potrà lottare per vincere la classifica cannonieri".

Lukaku e Dybala: "Il belga è un grandissimo giocatore, porterà tante possibilità in più. Ma l'Inter non ha avuto problemi nella realizzazione. Quindi può aumentare lo spesso fisico, ma sotto certi punti di vista può essere un boomerang. Dybala io non credo vestirà la maglia dell'Inter: cercherei una situazione in cui giocare al 100% tutte le partite, come il Milan, la Roma o il Napoli. A meno che non ci siano proposte dall'estero".

Conclusione su Jovic: "Hanno fatto un grandissimo colpo. La Fiorentina si sta muovendo come sempre molto bene, Commisso ha dimostrato di essere attaccato a questi colori e basti pensare al fatto che ha preso un allenatore che dà alla propria squadra una logica. Diventerà tra gli allenatori più importanti in Europa".