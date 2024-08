PRIMAVERA, Sassuolo-Fiorentina 2-0: rileggi il live di FV

Fonte: cronaca a cura del nostro inviato al Mapei, Reggio Emilia - Ludovico Mauro

90' + 6 - Dopo un recupero pressoché senza sussulti, arriva il triplice fischio al Mapei: il Sassuolo batte 2-0 la Fiorentina e festeggia la prima Supercoppa Primavera della sua storia.

90' - Sei minuti di recupero.

87' - Subito Ievoli prova a riaprire il match: il capitano viola calcia al volo di prima, dalla distanza. Palla che si spegne di poco al lato di Scacchetti.

85' - Raddoppia il Sassuolo! Dopo l'azione di cui sotto, i neroverdi calciano un angolo e la sfera rimbalza fuori area, dove Moriano si fa trovare pronto calciando un bolide che si insacca alle spalle di Leonardelli. 2-0 neroverde, gara quasi chiusa.

82' - Tanta confusione in mezzo al campo per gli uomoni di Galloppa, che cercano di manovrare per spingersi in avanti ma con diversi errori tecnici. Tant'è che il Sassuolo recupera la palla e riparte con Moriano (subentrato) che guadagna una punizione dal limite, lateralmente.

76' - Caprini imbecca Gudelevicius in verticale, il centrocampista riceve spalle alla porta e tenta di girarsi, ma la difesa neroverde fa buona guardia e sventa il pericolo.

72' - Grande ripiegamento di Fortini che strappa in scivolata la palla a Daldum e fa ripartire i viola. Gudelevicius si ritrova la sfera tra i piedi dall'angolo sinistro dell'area avversaria, rientra e calcia rasoterra. Ma Scacchetti para facilmente.

68' - Doppio cambio viola: fuori Kouadio e Harder, dentro Tarantino e Gudelevicius.

65' - Sassuolo in vantaggio! Su un ribaltamento di fronte dopo un contropiede non sfruttato dalla Fiorentina, Bruno riparte sulla sinistra e crossa basso, trovando una più che fortunosa deviazione di Elia che spiazza involontariamente Leonardelli. Viola beffata, Sassuolo avanti 1-0.

62' - Prova a premere sull'acceleratore la squadra di Bigica, che si affaccia ripetutamente dalle parti dell'area di rigore viola. Stavolta è Bruno a tentare la conclusione dal limite, trovando però l'opposizione della difesa della Fiorentina.

57' - Sequela di angoli calciati dalla Fiorentina, nessuno dei quali frutta occasioni da gol.

53' - Ancora Knezovic pericoloso! La palla spiove al limite dell'area, centralmente, dopo un cross teso dalla destra: il neroverde si coordina e calcia al volo di collo pieno, ne esce un tiro potente che esce di pochi metri.

50' - E infatti arriva il cambio: Baroncelli costretto ad abbandonare il terreno di gioco, al suo posto Elia.

49' - Si accascia a terra Baroncelli. Il centrale viola accusa un problema muscolare, che lo costringerà al cambio.

21:31 - Si riparte. Battuto il calcio d'inizio del secondo tempo senza alcun cambio.

21:16 - Era l'ultima occasione, si chiude qui il primo tempo. Sassuolo e Fiorentina vanno al riposo sullo 0-0.

44' - Knezovic da metà campo prova il gol! Il numero 7 si gira in mezzo al cerchio di centrocampo e calcia in porta, Leonardelli è rapido ad arretrare e a mettere in angolo.

41' - Risponde la Fiorentina! Ievoli viene servito con un lancio lungo e tenta l'uno contro uno con la difesa neroverde, converge sulla destra e calcia forte: Scacchetti è reattivo a pizzicare la palla quanto basta per metterla in angolo.

39' - Da una punizione guadagnata a metà campo il Sassuolo getta il pallone nella mischia, dentro l'area di rigore la palla è preda di una serie di rimpalli che però non creano pericoli dalle parti di Leonardelli. La difesa viola libera e si riparte.

37' - Due minuti dopo è Caprini a ricevere il pallone sull'out destro, il 36 tenta il doppio passo ma Lopes lo aspetta e lo ferma ottimamente, subendo anche fallo.

35' - Palla gol clamorosa per il Sassuolo! Knezovic dalla sinistra mette un rasoterra teso, Balbo tocca male la sfera che giunge a Cardascio praticamente solo dal dischetto: il neroverde calcia forte stampando il pallone sulla traversa. La Fiorentina si salva per un soffio.

29' - Ancora il Sassuolo che prova a cucire gioco, Leone centralmente controlla in modo orientato verso la porta, si gira e calcia col destro, ma l'esecuzione non è delle migliori. Palla che si spenge lontano dalla porta viola.

27' - Fortini dalla destra prova un doppio fallo ma perde il duello, il Sassuolo riparte con Knezovic servendo Daldum, che però non controlla bene e fa sfumare a seguire l'azione di contropiede.

24' - Preme il Sassuolo, che pressa la Fiorentina davanti alla sua difesa. Knezovic riceve un fallo dal limite dell'area, ma la punizione non viene calciata bene dai neroverdi.

20' - Grande chance per la Fiorentina! Harder dal limite dell'area controlla la sfera e pennella dolcemente dentro l'area, dove trova l'inserimento di Rubino che di testa colpisce da solo, ma tra le mani di Scacchetti.

18' - Altra ripartenza del Sassuolo pericolosa. Daldum viene servito in profondità e mantiene il possesso, attende Knezovic a rimorchio e lo serve sulla sinistra: il numero 7 neroverde non calcia male ma sopra la traversa.

14' - Primo squillo del Sassuolo: Knezovic riceve la palla in area e calcia forte ma centralmente, Leonardelli respinge con i pugni.

11' - Prima vera azione potenzialmente pericolosa della Fiorentina. Rubina prova il tiro, dopo la respinta Caprini rimette in mezzo e Presta colpisce di testa. Facile la presa di Scacchetti.

9' - Confusione della Fiorentina in mezzo al campo, ma neanche il Sassuolo riesce a costruire. I viola riprendo col possesso palla.

5' - Inizio gara equilibrato, poche chance e pallino del gioco distribuito più o meno tra entrambe le squadre.

20:30 - Ci siamo, partiti! Calcio d'inizio!

20:20 - Queste le formazioni ufficiali della finale:

SASSUOLO (4-3-2-1): Scacchetti; Parlato, Corradini, Macchioni, Benvenuti; Leone, Lopes, Cardascio; Bruno, Knezovic; Daldum. Allenatore: Emiliano Bigica



FIORENTINA (3-4-2-1): Leonardelli; Kouadio, Baroncelli, Romani; Fortini, Harder, Ievoli, Balbo; Rubino, Presta; Caprini. Allenatore: Daniele Galloppa

Tra pochi minuti, dallo stadio Mapei di Reggio Emilia, Sassuolo e Fiorentina Primavera si contendono la Supercoppa di categoria, come sempre in palio tra i vincitori dello scudetto e quelli della Coppa Italia dell'anno precedente. FirenzeViola.it fornirà la diretta testuale della gara, mentre su Radio FirenzeViola spazio alla radiocronaca dei nostri inviati allo stadio.