Dagli inviati Primavera, Galloppa dopo la sconfitta: "Rammarico per ingenuità grosse. Lunedì per giocarci la vetta"

Al termine della semifinale di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina e Cagliari, persa ai rigori dai viola, Daniele Galloppa ha parlato così ai media presenti: "Abbiamo fatto una mezz'ora brutta, poi i ragazzi hanno avuto una grande reazione e siamo riusciti a recuperare, poi i rigori sono una lotteria. Dispiace perché eravamo andati in vantaggio".

C'è rammarico per qualcosa in particolare?

"Si per delle ingenuità grosse che mi fanno arrabbiare molto, poi dopo siamo riusciti a rimetterla in piedi facendo un ottimo secondo tempo. Dispiace, ma dobbiamo alzare la testa e pensare alla prossima. La sconfitta fa parte del calcio, dispiace perché avevamo tutte le possibilità per andare in finale. Sicuramente i ragazzi che sono anche in prima squadra ci danno qualcosa in più, dispiace per Baroncelli che ha avuto la febbre proprio ieri. Era una partita che ci poteva dare una grande spinta, peccato".

Caprini è stato promosso in prima squadra, lei lo vede pronto?

"Sicuramente è quello che fisicamente tiene più botta, se il mister Palladino ha deciso di volerlo vuol dire che lo vede bene in allenamento. Ci ha salutati ieri, era contentissimo di andare con i grandi.

Da ora in poi quale saranno gli obiettivi?

"Adesso abbiamo un altra bellissima partita lunedì, ci giochiamo la vetta contro la Roma. Mi auguro di giocare questi ultimi 4 mesi al top".