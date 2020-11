PRANDELLI, Con Bati non ho parlato. FR7 mariuolo

Prandelli ha parlato anche di due campionissimi viola, l'ex-bomber Gabriel Omar Batistuta e Franck Ribery, quest'ultimo con un presente da scrivere a Firenze ed un passato in comune che riporta agli ottavi di finale del 2010 tra Fiorentina e Bayern, quando i bavaresi riuscirono a superare il turno grazie ad alcune evidenti sviste dell'arbitro Ovrebo: "Bati ancora non l’ho sentito per via del fuso orario. Si è parlato di un suo ritorno in società e sarei entusiasta per tutto quanto rappresenta per la Fiorentina. Se ne può parlare più avanti di questo. Ribery? Non lo incontro da quel furto clamoroso di dieci anni fa, quando ci hanno impedito di arrivare ai quarti di Champions League. Gli dirò che è un "mariolo. A parte questo, Franck è un campione assoluto, ma non possiamo affidarci solo su di lui, lavoreremo per metterlo in condizioni migliori e fargli prendere meno calci".