PRADÈ, Rigori? Oggi ci è girata bene. Su Chiesa...

Il ds viola Daniele Pradè ha così parlato in zona mista direttamente da Marassi dopo la vittoria della Fiorentina sulla Samp: "Ci voleva perché potevamo cadere in un tunnel psicologico dopo che ci eravamo ripresi. La squadra si sta ritrovando, sapevamo che ci sarebbe voluto tempo: ma non abbiamo fatto niente, da domani si torna a lavorare concentrati contro il Milan. Siamo contenti per i tifosi e per il presidente Commisso, che domani ripartirà con serenità. Dobbiamo essere ancora compatti, come ho detto in conferenza stampa ho presentato Duncan per ultimo perché ci interessa quello che dobbiamo fare adesso e non solo il futuro.

La squadra? Quello che cerchiamo è la personalità della squadra, che si esprima e faccia la partita. Oggi abbiamo interpretato bene la sfida, bene l'esordio di Duncan che ha fatto una buona gara come aveva fatto bene anche Igor. Mi dispiace per l'espulsione di Badelj. I rigori? Ci è girato bene oggi, bene così. Le qualità? Finora abbiamo dimostrato meno di quel che siamo, ma fa parte della crescita: l'importante è la crescita di alcuni giocatori rispetto all'inizio della stagione, come Lirola. Oggi dovevamo vincere, la partita si è indirizzata in una certa maniera e ne abbiamo approfittiamo. Ranieri? E' e rimane l'uomo giusto per i momenti di difficoltà. Chiesa? Oggi ha fatto una grandissima partita, è andato anche sul dischetto. E' entusiasta e questo è ciò che vogliamo da lui. Vlahovic? Non ci sono novità sul rinnovo, il suo agente è in viaggio di nozze e appena tornerà ci incontreremo".

Ecco il video con le dichiarazioni di Pradè: