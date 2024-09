PRADÈ/4, Pensato di cedere Kayode: Rocco non voleva

Fonte: dal nostro inviato al Viola Park - Andrea Giannattasio

© foto di Federico De Luca

Anche il futuro di Michael Kayode è stato oggetto della conferenza stampa odierna da parte del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè. Ecco le sue parole al riguardo: "Tra noi e il suo agente c'è un ottimo rapporto, ha avuto diverse offerte. Abbiamo anche pensato di cederlo, sì, ma il presidente non l'avrebbe mai fatto. Non glielo abbiamo nemmeno chiesto, sarebbe stato anche difficile da spiegare. Kayode poi ha ancora grandissimi margini di crescita, non è ancora pronto per un certo salto. Non abbiamo fatto trattative in modo concreto con altri club, puntiamo molto su Kayo".