PIOLI (S. STAMPA), A Firenze è sempre particolare

Stefano Pioli, allenatore del Milan, parla dalla sala stampa del Franchi dopo la sconfitta per 2-0 in casa della Fiorentina: "Già la testa al Tottenham?Assolutamente no, la Fiorentina ha qualità e intensità. Per assurdo abbiamo corso e giocato meglio nel secondo tempo in cui sono arrivati i due gol. A Londra sarà tutta un'altra partita e faremo la prestazione migliore possibile. Anche i nostri avversari vengono da due ko ma non c'entra, non pensavamo a Londra. Per la Champions o pedali e arrivi nei primi quattro posti o vinci la coppa, ma forse è più facile la prima".

Cosa non le è piaciuto? "Fino all'ultimo secondo di riscaldamento ho visto solo cose positive, siamo stati poco intensi. Palleggiare con la Fiorentina è difficile, dovevamo muoverci di più senza palla".

De Ketelaere l'ha convinto? "Non è colpa di un singolo, stasera non siamo riusciti a esprimerci e i singoli sono penalizzati".

Come ha vissuto il ricordo di Astori? "Normale che con quello che ho vissuto con Davide, tornare a giocare a Firenze è ogni volta un'emozione particolare, stasera c'era anche la data... Sono cose molto personali, che sento tanto".