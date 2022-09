PIERGUIDI A FV, Campo di Marte cambierà in meglio

Il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi è intervenuto ai microfoni di FirenzeViola.it ai margini dell'evento che si sta svolgendo all'Affrico, dove si festeggia il centenario della squadra: "L'Affrico è una vera eccellenza di Firenze, siamo in un bellissimo campo e in bellissimo quartiere. Mi ha fatto molto piacere rivedere tanti ex giocatori dell'Affrico e tanti campioni ex viola. E' proprio una bella festa fatta anche per la Fondazione Bacciotti che è un orgoglio della nostra città".

Sul nuovo stadio e la riqualificazione di Campo di Marte: "Cambierà in meglio perché avremo la parte campini e del piazzale rinnovata tutta in verde con un bellissimo parco e sotto questo parco ci sarà una piccola parte sportiva e anche commerciale. Avremo un parcheggio sotto lo stadio capiente e uno da 3000 posti nella zona di Campo d'Arrigo. Poi ci sarà la tranvia, quindi il quartiere sarà sicuramente più vivibile. Ci sarà un nuovo Palazzetto dello Sport di 800 posti. Inoltre i fiorentini avranno uno stadio comodo e coperto, una cosa che aspettano da tempo".

Su Fiorentina-Juventus: "Mi aspetto che la squadra ci metta il cuore. Quando c'è la Juve bisogna dare qualcosa in più, Una delle giornate più belle della mia vita è stata proprio lo storico 4-2. Spero di rivivere emozioni del genere. Basta vincere e vedere una squadra che lotta fino all'ultimo minuto. Domani Firenze vuole vedere l'anima dei calciatori. Serve lo spirito dei calcianti".

Sul pubblico: "Il Franchi deve essere un fortino. Sicuramente non si deve offendere le mamme di nessuno, e altrettanto i professionisti non devono andare sotto il muso di chi offende. Entrambe le parti hanno sbagliato e quello che è successo con Spalletti non dovrebbe accadere. Anche lui però dovrebbe essere redarguito. Siamo una città civile e accogliente, una delle più belle mondo. Ci piace scherzare, la battuta, anche quella esagerata. Strano che un toscano non ci stia".