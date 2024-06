PICCININI, Palladino giovane con idee. Giusta la fiducia

Fonte: Lorenzo Marucci

FirenzeViola.it

Presente al Festival della Serie A di Parma, il noto telecronista Sandro Piccini è intervenuto ai microfoni dei media presenti per parlare dei temi più attuali legato al calcio italiano e al mondo del giornalismo sportivo. Tra i vari temi trattati anche l'approdo a Firenze, come nuovo alleantore della Fiorentina, di Raffaele Palladino. Queste le sue parole: "In linea con le scelte della società da quando c'è Commisso: un allenatore giovane, con idee. Un bel salto di qualità per Palladino, che si è meritato sul campo. Quando un allenatore viene scelto da Galliani e dimostra di aver meritato quella fiducia, è giusto concedergliela ancora".

Senza Galliani, per Palladino ci possono essere problemi alla Fiorentina?

"La Fiorentina ha una buona società, si è mossa bene con Commisso sul mercato. C'è bisogno di un salto di qualità, alla Fiorentina è mancato qualcosa. Quando non si vince una finale, è sempre colpa un po' dell'allenatore ma sei arrivato lì e il merito c'è. Magari è mancato il grande attaccante, ma forse quest'anno arriva".