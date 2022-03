PESSINA A FV, Con ACF rapporti ok. Il progetto...

Intervistato a margine dell'evento di presentazione dei progetti per il restyiling dello stadio Franchi, il soprintendente Andrea Pessina, ha parlato così a FV: “Quasi tutti i progetti erano belli, ognuno con caratteristiche diverse. Questo di sicuro si distacca per la proposta di creare un grande parco. È un tema di Grande attualità e ne sentiamo il bisogno tutti quanti. La copertura proposta è discreta. Non ho ancora capito come vengono risolti certi problemi come l’aumento dei posti e altri aspetti non toccati, come la conservazione delle strutture, ma in linea generale sono molto contento per le grande partecipazione internazionale. È un elemento qualificante e va dato merito al Comune di Firenze, perché la tabella di marcia è stata rispettata. In questo modo si è reso chiaro che l’impegno dell’Amministrazione è serio. Rapporti con la Fiorentina? Un paio di settimane fa siamo stati a vedere il Viola Park insieme a Joe Barone. I rapporti sono buoni. La Fiorentina ha delle esigenze, la Soprintendenza ha delle idee, i rapporti sono normali. I tempi degli uffici della cultura li rispetteremo. Indubbiamente chi ha molto da fare sono i progettisti. I tempi sono stretti".