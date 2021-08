PENGUE, L'evento di DA13 ha reso tutti più sensibili

Luca Pengue, responsabile sanitario della Fiorentina, ha parlato alla conferenza stampa di presentazione dell'Unbeatables Cup a cui la Fiorentina prenderà parte oggi in amichevole contro l'Espanyol alle 19: "I numeri dei decessi per problemi cardiaci sono eloquenti, in quanto alti. Tutti i nostri operatori sanitari hanno svolto il corso di rianimazione, oltre a un pronto soccorso sportivo defibrillato. La Fiorentina ha aderito a una campagna che vede una settimana molto intensa in Italia atta a promuovere l'insegnamento delle manovre di rianimazione cardiopolmonare. Da parte nostra c'è uno sforzo particolare dopo il brutto evento che ci ha colpito con Davide Astori".