PATANIA A FV, Viola ideale per Kean. Bove sarà prezioso

L'inviato del Corriere dello Sport Fabrizio Patania è intervenuto ai microfoni di FirenzeViola.it direttamente da Coverciano durante l'allenamento della Nazionale di Spalletti. Queste le sue parole a partire da un commento sul Commissario Tecnico Luciano Spalletti: "Mi sembra ferito per quello che è successo a luglio. L'ha vissuta male e l'ha detto, credo si sia preso fin troppe responsabilità. Proverà a ripartire e adesso vediamo che succederà. Nello sport ci sono le esagerazioni nel bene, come dopo uno scudetto, e nel male, come dopo la sconfitta contro la Svizzera. Contro la Francia sarà difficilissimo. Ha convocato anche giocatori che vuole vedere e mettere alla prova".

Cosa può portare Kean alla Nazionale? È finalmente maturato?

"Deve dimostrarlo lui qui a Firenze. Può portare ciò che non ha portato l'anno scorso perché Spalletti lo voleva convocare ma tra l'infortunio alla tibia e il trasferimento saltato all'Atletico Madrid negli ultimi quattro mesi è stato ai margini della Juventus. Se fosse stato bene forse l'avremmo visto all'Europeo. Gli chiederà di fare il centravanti. Io mi aspetto di vederlo in campo perché adesso sta bene. Ho la sensazione che possa giocare subito a Parigi. Poi l'altro tra lui e Retegui giocherà a Budapest. Si può prendere il posto anche in nazionale con l'infortunio di Scamacca. Penso che la Fiorentina sia la sua collocazione ideale perché è uan squadra ambiziosa di fascia medio alta, da prime 10 posizioni in Serie A. Qui può giocare con continuità e questo è un bene sia per la Fiorentina che per la Nazionale".

Su Bove e Cataldi

"Bove e Cataldi possono dare tanto perché hanno motivazioni forti. Soprattutto Cataldi perché è andato via male dalla Lazio. Probabilmente Baroni a livello tecnico l'avrebbe anche tenuto ma c'erano dei discorsi con la società che voleva rimuovere dallo spogliatoio dei senatori che erano lì da molto tempo. Adesso la Fiorentina si deve ancora formare ma in una squadra come quella di Palladino si può esprimere al meglio per le sue qualità tecniche. Alla Lazio è andato bene a corrente alternata anche per i suoi problemi di personalità ma adesso è maturato. All'inizio con Inzaghi non andava ma poi al terzo o quarto anno è andato bene. Può fare molto bene. Bove lo conosco meno ma è un ottimo giocatore di forza fisica e dinamismo. Sa giocare e ha personalità per come si è imposto alla Roma. Io mi sono meravigliato per come la Roma lo abbia lasciato andare. Credo che sia stato un ottimo acquisto per la Fiorentina e credo che possa essere importante anche più di Cataldi perché Cataldi avrà la concorrenza di Adli. Bove farà divertire Firenze e avrà un ruolo prezioso".