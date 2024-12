PARISI, Il lavoro ripaga. Credo di aver fatto una grande gara

Fonte: dalla sala stampa dell'Allianz Stadium - Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Al termine di Juventus-Fiorentina, dalla sala stampa dell'Allianz Stadium ha preso la parola Fabiano Parisi. Queste le sue parole di fronte ai giornalisti: "Sappiamo che è difficile fare punti qui. È stato molto importante rimanere in partita fino alla fine. Poi Sottil ha fatto un grande gol. Lavoriamo tanto in settimana e il lavoro ripaga sempre".

Quando hai saputo di giocare?

"Io lavoro molto durante la settimane e so di essere sempre a disposizione del mister. Non giocava da tanto tempo e non è stato facile rimanere concentrato quando non giochi da tempo e sono stata bravo. Oggi avevo un avversario difficile e sono stato bravo a resistere e a metterlo in difficoltà".

Sul suo futuro?

"Sono un giocatore della Fiorentina e sono a disposizione e voglio aiutare squadra a società. Sono contento quando gioco e meno quando non gioco. Vediamo, ma ora sono un giocatore della Fiorentina".

Dove può arrivare la Fiorentina?

"Noi scendiamo in campo ogni partita per ottenere punti. Non facciamo attenzione al nostro avversario e andiamo a tremila in settimana. Contro l'Udinese siamo entrati un po' molli. Noi entriamo in campo per dare il massimo".

Quanto vi ha caricato l'affetto dei tifosi?

"I nostri tifosi sono straordinari e ci danno una carica immensa. Ieri avevo i brividi, perchè sapevo di giocare. È stata una grande emozione. Importante è avere lo spirito giusto e dare il massimo per la Fiorentina".

Lei come si sente?

"Io mi sento molto bene. Poi se gioco sono ancora più contento. Mentalmente non giocare è molto dura, però credo di aver fatto una grandissima partita".