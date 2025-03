Dagli inviati Panathinaikos pericoloso, Viola in sofferenza: Tete murato in area dopo un contropiede

Pericolosissimo il Panathinaikos in questo avvio di ripresa, a fronte di una Fiorentina quasi non rientrata in campo. Stavolta è veloce la formazione di Rui Vitoria a scappare in contropiede, con Ioannidis che entra in area a destra e mette a sedere Ranieri per poi servire Tete: il brasiliano calcia a botta sicura ma si immolano due difensori viola a fare muro. Ma che rischi per la Fiorentina.