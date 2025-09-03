Nicolussi Caviglia su Kean: "Rapporto fantastico. Ci conosciamo da quando avevamo 8 anni"

vedi letture

Hans Nicolussi Caviglia, nel corso della conferenza stampa di presentazione avvenuta oggi al Viola Park, ha risposto a una domanda sul suo rapporto con Moise Kean, conosciuto ai tempi delle giovanili della Juventus: "Con Moise ho un rapporto fantastico. Ci conosciamo da quando avevamo otto anni, non avevamo più giocato insieme negli ultimi anni ma siamo sempre in contatto. Sono contento di incontrarlo di nuovo perché ho un legame forte con lui e sono felice di ritrovarlo in campo".

Guarda il video con le sue parole!