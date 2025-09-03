Dagli inviati
Nicolussi Caviglia: "Contatti con Torino e Bologna ma sono felice qui. Il 14 perché mi ispiro a Cruijff"
Hans Nicolussi Caviglia, intervenuto oggi in conferenza stampa per presentarsi come nuovo giocatore della Fiorentina, ha risposto anche a una domanda sul mercato confermando gli interessamenti di Torino e Bologna: "Ho avuto tanti interessi (conferma quelli di Bologna e Torino, ndr), ma sono felice di essere qui". Poi ha proseguito spiegando la scelta del numero 14: "Il quattordici è un numero che porto dietro da sempre, è la data di nascita della mia sorella e poi perché una delle figure a cui mi ispiro e Cruijff, ispirazione da giocatore ma anche da allenatore.
Da lui porto avanti due concetti, disciplina e creatività, due cose che come diceva lui possono coesistere".
