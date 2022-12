MUTU, Italiano può riportare Firenze tra le prime quattro

INDISCREZIONI DI FV VIOLA, PROGRAMMA DI DOMANI: PARTENZA PER BUCAREST La Fiorentina prosegue il periodo di preparazione alla seconda metà di stagione. Come appreso dalla nostra redazione, domattina la squadra si allenerà alle 11 al centro sportivo Davide Astori, poi pranzerà e in seguito partirà per Bucarest. In... La Fiorentina prosegue il periodo di preparazione alla seconda metà di stagione. Come appreso dalla nostra redazione, domattina la squadra si allenerà alle 11 al centro sportivo Davide Astori, poi pranzerà e in seguito partirà per Bucarest. In... NOTIZIE DI FV VIOLA, SOLO IN TRE NON HANNO GIOCATO IN ROMANIA Nelle due vittorie della Fiorentina in Romania hanno giocato praticamente tutti i giocatori convocati da Vincenzo Italiano. Gli unici tre a non scendere in campo sono stati Michele Cerofolini, che nonostante le voci di un possibile addio di Gollini continua a non vedere il... Nelle due vittorie della Fiorentina in Romania hanno giocato praticamente tutti i giocatori convocati da Vincenzo Italiano. Gli unici tre a non scendere in campo sono stati Michele Cerofolini, che nonostante le voci di un possibile addio di Gollini continua a non vedere il... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 10 dicembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi