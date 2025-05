Dagli inviati Marco Di Loreto: "La società viola è in crescita, punterei ancora su Palladino"

L'ex difensore viola, Marco Di Loreto, si è così espresso sulla Fiorentina dal memorial Luciano Gaucci: "La Viola ha fatto un buon campionato, la società sta crescendo e mi auguro possa fare sempre meglio".

Palladino ha fatto bene anche se non va in Europa?

"È sempre una congiuntura di cose. La colpa è sempre dell’allenatore (ride, ndr): può capitare una stagione in cui parti benissimo, ma anche un finale in cui perdi gli obiettivi. Però secondo me Palladino si è comportato bene, è un buon allenatore, giovane. Punterei ancora su di lui".

Comuzzo le piace?

"È un giovane che si è tuffato in maniera importante nella prima squadra. Ci sarà un motivo. È pure nel giro della Nazionale. Complimenti alla Fiorentina che crede nei giovani italiani".

Pablo Marí, Ranieri e Pongracic come si sono comportati?

"Bene. Le stagioni sono sempre strane, la Fiorentina è partita benissimo e sembrava vivere uno scenario importante. Poi c’è stato qualcosa e ha mollato leggermente. Sono convinto che la squadra possa fare sempre meglio, sta facendo grandi cose. Sono fiducioso".