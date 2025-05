Dagli inviati Udinese, Nani senza filtri: "Se sbagli contro l’Udinese non succede nulla, siamo arrabbiati"

Gianluca Nani, direttore sportivo dell'Udinese, ha commentato in conferenza stampa ha commentato alcuni episodi arbitrali al termine di Udinese-Fiorentina: "Mi dispiace venire in sala stampa e parlare di queste cose, perché dico sempre alla squadra che dobbiamo essere più forti di tutti. Però ho l’impressione che se uno sbaglia contro l’Udinese non succeda nulla, e invece no. Se fossi un tifoso della Lazio oggi sarei molto arrabbiato: la Fiorentina è qualificata per la Conference League e loro no. Nell’era del VAR si può vedere tutto tranne la doppia ammonizione, e guarda caso oggi è successo proprio questo con Bijol, che è in netto anticipo.

Beltrán invece evita il secondo giallo trattenendo per la maglia un avversario. Succede perché siamo l’Udinese. Comunque mi piace venire qui e, per rispetto dei tifosi, dico che non siamo contenti: anche oggi ci sono stati episodi spiacevoli".