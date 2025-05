Da Genova: Gudmundsson può tornare. Il Genoa aspetta la Fiorentina, I tifosi si dividono

La Repubblica (Genova) torna sulla situazione legata ad Albert Gudmundsson. Anche in casa Genoa questo è infatti periodo di riflessioni che coinvolgono il tecnico Patrick Vieira e il gruppo squadra.

Quindi anche Gudmundsson, calciatore in teoria di proprietà del Genoa: la situazione continua a essere complicata. La Fiorentina, dopo aver pagato 8 milioni di euro per il prestito oneroso dell'islandese, potrebbe riscattarlo versando ai rossoblù ulteriori 17 milioni (i bonus che avrebbero portato al Genoa altri 3 milioni non sono scattati). Adesso, scrive Repubblica, saranno i viola a decidere cosa fare, con il Genoa che attende, così come i suoi tifosi divisi tra chi vorrebbe il ritorno del figliol prodigo e chi invece punta ai contanti da poter reinvestire.