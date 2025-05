Dagli inviati Daniele Galloppa: "Vittoria meritata. Commisso ci ha fatto i complimenti, lo ringrazio"

Il tecnico della Fiorentina primavera Daniele Galloppa è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui FirenzeViola.it, nel post partita di Roma-Fiorentina 1-2: "Complimenti ai ragazzi. Volevo più gestione della palla nella ripresa e lo abbiamo fatto. Dopo il 2-1 abbiamo sofferto perché loro hanno qualità. E' un risultato che ci sta, meritato, complimenti ai ragazzi. Ora l'ultimo passaggio per fare la storia".

Esultanza ricca di energia nel finale da parte di tutti

"Sono orgoglioso. Continuo a spingere sul gruppo perché siamo cresciuti insieme con i ragazzi. Dobbiamo difendere quello che abbiamo costruito e quello di magico che c'è tra di noi. Questo mi rende orgoglioso".

Un pensiero per il presidente?

"Il presidente mi ha già fatto i complimenti e mi ha detto di salutare i ragazzi. Io mi sento solo di ringraziarlo pechè ci dà una grande occasione in un posto meraviglioso. La priam squadra è arrivata sesta. Questa piazza non si accontenta mai ma in questi anni sono state fatte cose importanti".

Sulla prestazione di Harder

"Jonas è cresciuto tanto. Nel primo tempo non eravamo brillantissimi mentre nella ripresa siamo andati meglio. Lui ha preso le redini del gioco e ci sta guidando di più nel possesso. Ha fatto benissimo, è riuscito anche a segnare finalmente".

Caprini è un pochino arrugginito per via dei pochi minuti giocati?

"Ha giocato poco. Nei quarti e in semifinale ho cercato di tenere il gruppo e di tenermi Caprini come arma a gara in corso. Lo stiamo gestendo peché ha avuto pcoa continuità e penso che sia una gestione giusta".

Avete battuto la Roma tre volte tra regular season e play-off. Il post gara?

"Sapevamo che la Roma era forte ma anche che avevamo tutto per poterla ribattere come in campionato. Abbiamo fatto bene fino ad un qurto d'ora dalla fine. Io ho tenuto il gruppo fuori. E' stata una cosa tra adulti più che tra ragazzi. Io non so cosa sia successo perché ho sentito le urla e me ne sono andato. Per me è stata una scena pietosa".

Rubino sta facendo grandi cose

"Tommi da quando l'alleno io sta segnando tanto da trequartista. Da quando l'ho allenato ci ho sempre visto qualcosa. Volevo che toccasse più plloni e che determinasse di più. Sta facendo benissimo e adesso speriamo che faccia gol anche in finale".

Adesso Inter o Sassuolo?

"Sono due squadre diverse. Il Sassuolo è molto organizzato e ha tanto posesso. L'inter invece forse ti lascia più giocare. Sono due grandi squadre, vedremo chi affronteremo in finale".