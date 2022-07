MOENA, Rivivi la seduta viola del pomeriggio

18:50- Allenamento concluso. Biraghi, Milenkovic ed Amrabat si concedono ai ragazzi del Viola Village per due autografi.

18:44- Termina la partitella. Adesso i giocatori sono sdraiati al centro del campo impegnati nello stretching.

18:39- Pasticcio tra Rasmussen e Cerofolini: retropassaggio del danese, il portiere buca il controllo e la papera è combinata.

18:36- Partitella che non si sblocca: Cabral calcia a botta sicura di destro, Cerofolini si supera.

18:30- Dopo Benassi, anche Alessandro Bianco lascia anzitempo l'allenamento: l'ex Primavera viola ha guardagnato la via degli spogliatoi toccandosi l'inguine.

18:26- Inizia subito la seconda parte della partitella. Grande chiusura di Igor, che cancella un gol fatto opponendosi in scivolata.

18:25- Finisce la prima parte di gara. Ancora 0-0 nella partitella pomeridiana.

18:22- Dopo poco più di cinque minuti di partita, risultato sempre fermo sullo 0-0 in questa amichevole 10 contro 10. Nel frattempo Zurkowski, rientrato oggi coi compagni dopo qualche giorno di lavoro differenziato, ha terminato anzitempo la sfida e sta svolgendo esercizi atletici con Tito Ivano.

18:15- Inizia una partita a ranghi ridotti ed a campo dimezzato. Si gioca dieci contro dieci tra gialli e rossi. I gialli sono: Gollini, Quarta, Igor, Terzic, Bonaventura, Amrabat, Duncan, Kouamé, Cabral Nico. Nei rossi invece Terracciano, Pierozzi, Milenkovic, Rasmussen, Biraghi, Mandragora, Maleh, Ikoné, Gori, Sottil.

18:10- Triangolare finito. Adesso stretching al centro del campo.

18:07- Splendida azione dei rossi, chiusa con un errore grossolano sottoporta di Maleh, che da pochi passi spedisce fuori.

18:05- Inizia la partita rossi contro blu ed è subito uno-due per la prima squadra. Prima segna Duncan su respinta corta di Gollini, poi Cabral con una grande incornata su splendio cross di Maleh dalla destra spinge dentro il 2-0.

18:02- A segno anche Riccardo Sottil con un destro secco sul primo palo. I rossi vincono il secondo incontro.

18:00- Doppietta di Gori, uno dei più in forma nella sessionpomeridiana. Autogol di Bonaventura, con Rosati tratto in inganno da un velo di Cabral su retropassaggio di testa del numero cinque.

17:58- Benassi momentaneamente fuori per un colpo subito. I rossi giocano con uno in meno.

17:56- Inizia la partitella e nei rossi (Cerofolini Sottil, Rasmussen, Quarta, Duncan, Amrabat, Maleh, Cabral, Benassi).

17:55- Finisce la prima partita: i blu vincono grazie al gol di Mandragora. Una breve pausa e poi un altro match che vedrà impegnati i gialli (sconfitti nel primo incontro) ed i senza casacca (rossi).

17:52- Rete del vantaggio dei blu, con Kouame che serve da pochi passi Mandragora, mancino vincente e partitella sbloccata.

17:47- Inizia una partitella a ranghi ridotti (otto contro otto): casacche blu contro casacche gialle. Nei gialli ci sono Gollini, Terzic, Igor, Benassi, Nico Gonzalez, Bonaventura, Bianco, Gori. Dall'altra parte invece Terracciano, Pierozzi, Milenkovic, Ikoné, Kouame, Zurkowski, Mandragora. Gli altri (il gruppo senza la casacca) al lavoro a fondo campo con scatti continui).

17:44- Mentre la squadra continua a svolgere l'esercizio di conduzione, i portieri si sono disposti a rombo e, con due palloni, si stanno esercitando sui lanci bassi.

17:43- Sfilano in campo anche Jovic e Nastasic, che però non si allenano con la squadra. I due serbi hanno le scarpe da ginnastica e probabilmente svolgeranno lavoro differenziato

17:41- Esercizi di conduzione e scambi nello stretto dei giocatori, che sono divisi in alcuni gruppi.

17:40- Amrabat si avvicina alla tribuna dei tifosi e li ringrazia. Scroscinati applausi del pubblico.

17:35- Sgambata leggera della squadra, che corre al piccolo trotto. Giocatori già divisi in tre gruppi (pettorine gialle, pettorine blu e senza casacca).

17:32 - All'appello tra i presenti in campo manca Saponara, mentre si rivede in campo coi compagni Zurkowski, assente da giorni.

17:30 - Portieri che continuano a lavorare con Porracchio, che li sta testando sui tiri da vicino.

17:28- Dopo i portieri, la squadra si prepara ad entrare: i primi a fare il proprio ingresso in campo sono Gori, Sottil e Biraghi. Via via gli altri.

17:24- Nico Gonzalez, che ha fatto capolino in campo prima della seduta pomeridiana, è stato osannato dai tifosi ed in particolari dai ragazzi del Viola club, presenti a bodorcampo.

17:18- Giocatori di movimento che stanno per entrare in campo.

17:12- Per adesso rimangono solo i portieri in campo. La squadra sta svolgendo ancora lavoro in palestra. Diversi gli esercizi dettati dal preparatore dei portieri.

17:07- Mentre i portieri continuano a ad esercitarsi sulle uscite alte, la squadra sta svolgendo il riscaldamento in palestra. Qualche minuto di cyclette prima dell'ingresso in campo.

16:55- Portieri già in campo: Gollini, Cerofolini, Terracciano e Rosati entrano per primi in campo (insieme al prepatore dei portieri Porracchio) e stanno svolgendo esercitazioni nell'area piccola.

Inizia a breve la seconda seduta giornaliera della Fiorentina. Qui su FirenzeViola.it puoi seguire la diretta testuale dell'allenamento in programma alle 17.