MINOARA, Il progetto è concentrato sulla copertura

Intervistato dai media presenti, tra cui FV, dopo la dichiarazione del vinvitore per il miglior progetto di restyling del Franchi, Filippo Minoara, architetto di Arup, ha parlato così: “Siamo contentissimi di aver vinto, abbiamo investito tante energie e molto tempo. Abbiamo colto questo tema del rispetto del patrimonio architettonico dello stadio e della città di Firenze. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare sul progetto. Abbiamo lavorato in 60, arrivare a un successo di questo tipo è veramente grandioso. È interessante poter fare un progetto di qualifica di un edificio esistente. Il progetto è concentrato sulla copertura. È un elemento leggero e semplice, che copre gli spazi delle tribune esistenti e quelle nuove in modo che in estate ci sia ombra. Poi c’è un progetto di tribune nuove che vanno a inserirsi su quelle storiche portando i tifosi più vicini al campo. Creeremo anche nuovi posti su lato Maratona e Tribuna d’Onore. Abbiamo investito tempo anche per creare hub culturali tra le curve nuove e quelle esistenti. Si potrà giocare durante i lavori al Franchi? È una cosa che si può fare, ci sono esperienze simili”.