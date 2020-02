MILENKOVIC, Potevamo vincere ma va bene così

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato così nel post partita in zona mista dopo il pari con il Milan: "E' stata una partita equilibrata, abbiamo concesso poco al Milan, volevamo pareggiare e fare risultato anche in 10... Potevamo vincere, ma va bene così. I momenti di difficoltà ci stanno, magari potevamo fare qualcosa di più, ma abbiamo cercato di accontentare il mister in tutto quello che ci ha chiesto. Siamo consapevoli di essere un gruppo forte, non molliamo mai. Ibrahimovic? Inutile che spenda parole su di lui, è un grande campione. Udinese? Il nostro obiettivo è migliorare la classifica, fare punti e provare a smuovere la classifica".