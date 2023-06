MILENKOVIC, La maglia viola significa tanto per me

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Insieme al capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, in vista della finale di Conference League che i viola affronteranno domani contro il West Ham, interverrà in conferenza stampa anche il difensore centrale Nikola Milenkovic. Segui con noi la diretta testuale!

Cosa significa questa coppa?

"La maglia viola per me significa tantissimo, sono sei anni che sono qua e sono cresciuto qui anche come uomo. Posso solo ringraziare il club, Firenze e tutti i tifosi, io cerco di dare il mio massimo e loro ci danno un grande sostegno".



Quando ha firmato il rinnovo pensava di poter raggiungere questo obiettivo?

"Quando ho firmato il rinnovo conoscevo le ambizioni del club, anche il calcio che abbiamo proposto già l'anno scorso. Non sapevamo che avremmo raggiunto due finali ma le potenzialità del club mi hanno spinto a crederci. Tutti insieme abbiamo raggiunto questo obiettivo".

Come è andata la stagione?

"Per la prima volta ho avuto infortuni che non avevo mai avuto, però ora sono al top e sono prontissimo per domani".



Cosa significa affrontare una squadra inglese?

"Ci aspetta il West Ham, una squadra potente e veloce, hanno giocatori molto forti fisicamente. Dovremo stare sul pezzo ma anche noi abbiamo i nostri pregi e dobbiamo credere in noi stessi e dobbiamo essere ambiziosi".



Come sta il suo amico Jovic?

"Ha grande voglia di fare bene, ha tanta fame. Sono contento per lui perché conosco le sue potenzialità, conosco le sue qualità. Non ha espresso tutto quello che poteva. Domani è una di quelle partite dove può darci una grande mano".



E' stato vicino al West Ham?

"Ogni mercato si parla tanto però io sono qui da sei anni, ho rinnovato due volte, sono contento di stare qua e non aggiungo nient'altro".