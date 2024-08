MANDRAGORA, Amir ha qualità. Ci serve del tempo

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

Dopo le parole di Raffaele Palladino, presso la sala stampa dello stadio Franchi ha preso la parola il centrocampista Rolando Mandragora. Ecco le sue parole: “A me non piace definirmi più o meno leader… il capitano mi ha fatto capire che devo essere un elemento importante e sono contento di dare una mano sotto questo aspetto. Vogliamo arrivare nel miglior modo possibile alla gara di giovedì, siamo in un dentro o fuori ma vogliamo fare a tutti i costi la Conference”.

Sul momento della squadra: “Stiamo lavorando tanto e col tempo assimileremo i nuovi concetti del mister. C’è poco tempo e dobbiamo fare meglio, questo lo sappiamo”.

Su cosa ha detto Palladino a fine gara: “Tutti noi volevamo un risultato diverso ma non è arrivato… adesso dobbiamo pensare solo alla gara di giovedì”.

Su Richardson: “Si è ambientato bene e ha giocato con personalità. Più giocatori di qualità ci sono e più possiamo rispecchiare le idee del mister”.

Sulla contestazione del tifo: “Non sta a me dire quello che manca… a me dispiace che non si vede che i primi a star male e ad essere ambiziosi siamo noi. Vogliamo portare in alto il nome di Firenze e dei tifosi… spesso questo forse non si vede. I risultati a volte possono mancare ma noi lavoriamo tanto sacrificandoci. Presto arriveranno dei risultati ma quelli noi non li possiamo controllare…”

Su cosa vuol fare la squadra in campionato: “Tutto passa dal lavoro. Dovremo entrare al meglio nei meccanismi dell’allenatore. E poi siamo ambiziosi… non ci poniamo limiti e vogliamo arrivare più in alto possibile anche se negli ultimi tre anni abbiamo fatto grandi cose”.