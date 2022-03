MALAGÒ, Firenze esempio per gli altri stadi d'Italia

Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato a margine della presentazione del progetto del restyiling dello stadio Franchi di Firenze: "Una bella energia, c'è entusiasmo. Sono stati bravi, hanno trovato un modo di uscire dall'empasse che poteva venirsi a creare. Bisogna gettare il cuore oltre l'ostacolo. La Fiorentina ha scelto la strada giusta e ora la scelta va sostenuta".

Il caso di Firenze può essere un esempio per altre città italiane?

"Deve essere un esempio per altri stadi italiani. Gravina ha detto chiaramente che c'è la piena condivisione per candidare l'Italia per l'Europeo nel 2032. Chi non si mette in condizione di mettersi a disposizione, rischia di restare fuori dall'Europeo e penso che questo possa accelerare anche il processo in altre città".

Cosa pensa della situazione in Lega Serie A?

"La Lega è una componente della Figc, il Coni segue interessato ma non dico altro. Spero che trovino una soluzione perché non aiuta tutto il resto a cominciare dagli stadi".