M.QUARTA, In estate vicino all'addio. Nico più maturo

Fonte: dal Viola Park - Andrea Giannattasio

Presente in sala stampa assieme a Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida di Conference League contro il Ferencvaros, il difensore centrale della Fiorentina Lucas Martinez Quarta dal media center del Viola Park ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Ecco le sue parole: “Ormai le voci dei mercato sono il passato per: è vero che sono stato vicino alla partenza in estate ma adesso sono qua con gioia e voglio dare il massimo con la maglia viola".

Su quanto si sta divertendo: "Quando le cose vanno bene tutti si divertono... Sta andando bene e sto segnando, anche perché il mister mi sta dando più libertà. Ho trovato continuità, ho capito che ogni partita è un esame e devo continuare così se voglio giocare ancora. Sto cercando la continuità".

Su quanto la squadra tiene alla Conference League: "Per noi questa Coppa è troppo importante, alla luce del piazzamento dello scorso anno: è una rivincita per noi. Vogliamo vincere e dare tutto per fare un bel percorso in questa competizione. Lo scorso anno abbiamo lottato in campionato per poterci qualificare di nuovo in Conference e vogliamo arrivare fino in fondo anche stavolta".

Sulla sua qualità in fase di impostazione: "Forse il fatto di aver giocato da centrocampista da piccolo mi dà più qualità nell'uscita dal basso e negli inserimenti. Non è da oggi però che segno: io sono un ragazzo serio, che lavora e dà il 100%. A volte le cose vanno bene, altre volte no. Io do sempre tutto nonostante alcuni sbagli. Ma dagli errori spesso si impara".

Sulla stagione di Nico Gonzalez: "Sappiamo quanto è importante Nico per noi: è capace di farti vincere da solo una partita. Lo ha già dimostrato e mi auguro che continui così, facendo tanti gol. Gli voglio bene e rispetto agli anni scorsi lo vedo più maturo e capace di trascinare tutta la squadra e una piazza come Firenze".

Se si sente pronto a tornare in Nazionale: "Magari, sarebbe bello tornare nella Seleccion. Sarebbe una rivincita personale per me. Lo scorso anno sono rimasto fuori dal Mondiale e mi auguro di poter tornare in Argentina per far vedere anche lì le mie qualità".