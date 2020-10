LIVE FV, Fiorentina-Roma 2-3: finisce qua, i viola ko

49' - Finisce qua: la Roma vince al Franchi per 3-2: si conclude un week end da incubo per la Fiorentina, che dopo aver perso con la prima squadra e la formaizone femminile perde anche con la Primavera

48' - Conclusione debole di Milani: era un'ottima chance

45' - Assegnati 4' di recupero: entra Sene al posto di Pierozzi

42' - GOOOOOL!!! MUNTEANU!! EUROGOL! Palla sul destro del rumeno che prova un giro a giro sul secondo palo che si infila sotto la traversa: gara riaperta, c'è ancora speranza!!

40' - In casa viola entra Toci al posto di un deludentissimo Montiel

38' - Ultimi assalti dei viola ma ormai il risultato è compromesso e la Roma si chiude molto bene

33' - TRIS DELLA ROMA. Ancora Zalewski: bellissima azione di contropiede dei giallorossi con il neo entrato Ciervo che mette in mezzo dalla destra, il numero 10 indisturbato va al tiro per vie centrali e mette in rete.

30' - GOL DELLA ROMA. Ha segnato Darboe. Azione in verticale per via centrale con la palla che arriva all'attaccante che a tu per tu con Chiorra fa 2-1

28' - Primo cambio viola: dentro Milani, fuori Krastev

23' - Punizione pericolosa dopo un fallo di Dalle Mura su Providance: palla messa in corner

19' - Brutto intervento di Buttaro su Pierozzi: ammonizione ma forse il cartellino poteva anche essere di un altro colore...

16' - Adesso la Fiorentina preme alla ricerca del vantaggio. La Roma però non demorde

11' - GOOOOOOOL!!! AGOSTINELLI!!! ANCORA LUI! Corner dalla sinistra, Agostinelli in semirovesciata colpisce il pallone e mette alle spalle di Boer per il meritato pareggio

8' - Errore di Pierozzi in copertura, lo salta netto Tall che poi mette in mezzo: chiude la Fiorentina in angolo

5' - Ammonito Gentile: è il primo giallo della partita

1' - Inizia la ripresa! Nessun cambio nelle due formazioni che hanno concluso la prima frazione

=== INTERVALLO ===

45' - Si va all'intervallo: Fiorentina sotto 1-0 contro la Roma al Franchi

44' - Altra chance da gol per la Fiorentina! Azione in solitaria di Gentile che sfonda sulla destra e mette al centro: la difesa della Roma, in affanno, chiude tutto

38' - Errore pazzesco di Munteanu! Palla dalla sinistra per il rumeno che solissimo all'altezza del dischetto manda altissimo sopra la traversa: che chance per l'1-1 dei viola!

34' - Bel colpo di testa di Monteanu in posizione defilata: la palla finisce di poco a lato

29' - Montiel! Tiro potente ma centrale dello spagnolo che scheggia la parte alta della traversa

24' - Gara adesso tornata in equilibrio ma la Fiorentina ha difficoltà a sfondare: sostanzialmente mai impegnato Boer

17' - Viola in sofferenza adesso: due corner battuti dai giallorossi, la squadra di casa si salva

15' - GOL DELLA ROMA. Azione dalla destra dei giallorossi, palla al centro per Zalewski il cui tiro finisce alle spalle di Chiorra: male Dalle Mura nella circostanza. E' 0-1

13' - Roma pericolosissima! Colpo di testa di Milanese indisturbato sulla sinistra e palla fuori di poco

12' - La Viola in pressione: prima un filtrante viene chiuso all'ultimo dalla difesa giallorossa, poi Monteanu va al tiro dalla distanza con la palla che esce di poco sopra la traversa

7' - Prova la percussione Agostinelli ma dopo una primo contrasto vinto, l'ex Roma viene stoppato. Gara per ora molto equilibrata

1' - Inizia la partita: Fiorentina che attacca in direzione della Curva Ferrovia in questo primo tempo

0' - Squadre in campo sotto le note dell'inno di Narciso Parigi: Fiorentina con il completo viola, Roma con maglia, calzoncini e calzettoni bianchi

Tutto pronto allo stadio Franchi di Firenze per la terza giornata di campionato Primavera: la Fiorentina di Alberto Aquilani, a quota tre punti dopo il successo in extremis di Ascoli, ospita oggi la Roma di Alberto De Rossi a quota sei, dopo i successi su Ascoli e Genoa. Queste le formazioni ufficiali del match che come sempre Firenzeviola.it vi racconterà con il suo consueto LIVE:

Fiorentina: Chiorra; Gentile, Dutu, Dalle Mura, Pierozzi; Bianco, Fiorini, Krastev; Montiel, Agostinelli; Muteanu. All. Aquilani.

Roma: Boer; Buttaro, Vicario, Feratovic; Milanese, Tripi, Darboe, Providence; Podgoreanu, Tall, Zalewski. All. De Rossi.

Arbitro: Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto.

Assistenti: Lalomia-Madonia.