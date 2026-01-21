Le parole di Joseph, la commozione di Catherine: il saluto a Commisso da NY

La giornata che si sta concludendo è stata la giornata dell'addio a Rocco Commisso, almeno negli Stati Uniti. Dopo due giorni di camera ardente in New Jersey, il patron della Fiorentina morto sabato scorso è stato salutato con il funerale in centro a New York, sulla Fifth Avenue, dove in tanti si sono recati per l'estremo saluto al numero uno gigliato e di Mediacom. Tra le più commosse ovviamente la moglie Catherine, arrivata al funerale a bordo di una limousine con il resto della famiglia. Nella Cattedrale di St. Patrick a fare il primo discorso è stato il figlio Joseph, che in un lungo intervento ha raccontato chi era Rocco come padre e come imprenditore.

Sulla Fiorentina ha detto: "Negli ultimi anni ha investito in un club come la Fiorentina, creando dal niente un centro sportivo come il Rocco B. Commisso Viola Park, dove i giovani potessero crescere inseguendo il proprio sogno. Il più grande centro sportivo in Italia. Credeva nel club più che nelle vittorie o nelle sconfitta, nell'identità legata ad esso". QUI LE PAROLE COMPLETE.

A Radio Firenzeviola, inviata nella Grande Mela per raccontare l'estremo saluto a Commisso, ha parlato l'ex sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, ricordando così Commisso: "Può aver commesso anche degli errori cercando sempre di fare il bene della Fiorentina ma ha lasciato un segno che non è solo il Viola Park. Non è certo poco visto che è il primo investimento vero della storia della Fiorentina ma anche dal punto di vista sportivo sono stati 7 anni intensi, prendendo la squadra che nel 2019 aveva lottato per la salvezza, ha attraversato il difficile momento del Covid e poi l'ha portata ad altri traguardi con le finali europee ed anche questa stagione non è certo segnata". QUI LE SUE PAROLE

CLICCA QUI PER RIVIVERE LA GIORNATA